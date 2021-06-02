Son dakika haberleri: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika haberleri: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberleri: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 artışla 451,34 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 artarak 7.108, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 değer kazanarak 15.602,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5'lik artışla 6.521,52 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23'lük yükselişle 25.379,69 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,02 değer kazanarak 1,221 seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcılar, küresel piyasalarda artan enflasyon endişelerine rağmen Avrupa'da ekonomik toparlanma beklentisine odaklandı.

Avro Bölgesi'nde ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1, 2020'nin nisan ayına göre de yüzde 7,6 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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