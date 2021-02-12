Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

12.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:26
Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Bir son dakika haberine göre Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,64 artışla 414 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 artarak 6.589,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 14.049,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6'lık artışla 5.703,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44'lük yükselişle 23.410,6 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.13 itibarıyla yüzde 0,033 değer kaybederek 1,212 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere ekonomisine ilişkin negatif ekonomik verilere rağmen, Avrupa borsaları kapanışta pozitif bir seyir izledi.

İngiliz ekonomisi, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 9,9 daraldı ve 1709 yılından bu yana kaydedilen en sert küçülmeyi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 20:27:29. #1.14#
title