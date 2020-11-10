Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

10.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:28
Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,9 artışla 384,42 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79 artarak 6.296,85, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak 13.163,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55'lik artışla 5.418,97, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49'luk yükselişle 20.851,58 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,01 değer kazanarak 1,182 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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