Son dakika haberleri! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiği haberlerinin etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 463 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,9 yükselişle 15.182 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.548 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 6.979 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 8.647 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,54 primle 26.649 puanda bulunuyor.

Rusya'da RTSI endeksi ise, devam eden risklerle negatif ayrışarak düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıdı ve dünkü kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 1.358 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,5'lik değer kazancıyla 1,1380 seviyelerinden işlem görüyor.

Geçen hafta Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle oynaklığın arttığı küresel pay piyasalarında, cuma günü Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasıyla satış baskısı hızlanmıştı.

Analistler, jeopolitik riskler, sıkılaşma sinyalleri veren Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikalarına ilişkin yönlendirmeleri ve enerji fiyatlarının ana gündem maddeleri olmaya devam etiğini belirterek, ECB politika yapıcılarının açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yıllık yüzde 25 artış göstererek beklentileri aşarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 58,5'e gerileyerek tahminlerin altında kaldı.

Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini hatırlatan analistler, ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını ve veri gündeminde Avro Bölgesi'nde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI'nın öne çıktığını ifade etti.