Son dakika haberleri | Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,71 artışla 466,1 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazancıyla 15.276 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 7.170 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,48 üzerinde 6.797 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,70 artışla 26.123 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda cuma günkü kapanışının yüzde 0,2 altında 1,1290 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın piyasalarda iyimserliğin fiyatlandığını bildirdi.

Bugün açıklanan makro ekonomik verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 6,9 azalarak beklentilerin oldukça altında kaldı.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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