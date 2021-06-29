Son dakika haberleri: Avrupa borsaları yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika haberleri: Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 artışla 457 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,64 değer kazancıyla 15.654 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 artışla 7.094 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 primle 8.931 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 artışla 6.580 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 25.337 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1907 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyanta karşın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması öncesinde risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Bugün Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Türkiye'de de faaliyet gösteriyor! Dev kripto para borsası İngiltere'de operasyonları durduracak
Türkiye'de de faaliyet gösteriyor! Dev kripto para borsası İngiltere'de operasyonları durduracak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:19:16. #1.16#

title