Son dakika haberleri: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 artışla 457 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,64 değer kazancıyla 15.654 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 artışla 7.094 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 primle 8.931 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 artışla 6.580 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 25.337 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1907 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyanta karşın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması öncesinde risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Bugün Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan