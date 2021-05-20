Son dakika haberleri! Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Son dakika haberleri! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika haberleri! Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 artışla 439,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,71 değer kazanarak 15.221 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artışla 6.984 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 9.092 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,70 primle 6.306 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 artarak 24.578 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi dün 4,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1,2192 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarında dünkü yüzde 2'ye yaklaşan kayıplar sonrası tepki alımları ile yeni güne pozitif bir başlangıç yapıldığını belirterek, dün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalara başlanabileceği sinyalinin piyasalarda oynaklığı artırdığını kaydetti.

Fed'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonraki süreçte piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri tarafında ise bugün ABD'de, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin öne çıktığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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