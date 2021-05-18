Son dakika haberleri! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika haber: Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 artışla 443,40 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,75 değer kazanarak 15.512 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 artışla 7.096 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 9.217 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,61 primle 6.405 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 artarak 25.057 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yükselişini 4'üncü işlem gününe taşıyarak, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,2195 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisi öncesinde Avrupa piyasalarının güne pozitif bir başlangıç yaptığına dikkati çekti.

Japonya ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5,1 ile beklentilerin üzerinde daralmasının piyasalarda enflasyonist endişeleri kısmen yatıştırdığını belirten analistler, tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin de yakından takip edildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu