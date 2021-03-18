Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

18.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:46
Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 artışla 425,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,93 değer kazancıyla 14.730 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 6.764 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 6.064 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde yatay seyirle 8.605 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 primle 24.407 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,21 azalışla 1,1950 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Birliği'nde "aşı sertifikası"nın yaza kadar hayata geçirilmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmaların sürdüğünü belirterek, aşılar konusundaki belirsizlikler ve ülke bazlı ayrışmaların devam ettiğini ifade etti.

Aşılama ve aşıların geçerliliği konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde para politikasında değişikliğe gitmemesi ve "güvercin" duruşunu koruması ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Özmert Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:47:43. #1.16#
title