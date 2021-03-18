Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 artışla 425,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,93 değer kazancıyla 14.730 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 6.764 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 6.064 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde yatay seyirle 8.605 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 primle 24.407 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,21 azalışla 1,1950 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Birliği'nde "aşı sertifikası"nın yaza kadar hayata geçirilmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmaların sürdüğünü belirterek, aşılar konusundaki belirsizlikler ve ülke bazlı ayrışmaların devam ettiğini ifade etti.

Aşılama ve aşıların geçerliliği konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde para politikasında değişikliğe gitmemesi ve "güvercin" duruşunu koruması ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk