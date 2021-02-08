Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,43 artışla 411,22 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 değer kazancıyla 14.120 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 artışla 6.515 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 5.685 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 8.238 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,17 artarak 23.352 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,2039 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan verilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileri konusunda daha fazla endişeye neden olsa da özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin piyasaları pozitif etkilemeye devam ettiğini ifade etti.

İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin mutabakat hükümeti kurmak için başlattığı görüşmelerin olumlu geçtiğine ilişkin haberlerin de pay piyasalarını desteklediğini belirten analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk