Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

04.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:57
Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 393 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 13.260 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.533 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 5.603 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.222 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 22.113 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yükselişini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2162 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün ABD'de istihdam raporu ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Samatta Ersun Yanal Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 11:58:48. #1.15#
title