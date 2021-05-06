Son dakika haberleri | Avrupa borsaları, yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanmasıyla karışık seyirle kapandı

Son dakika haber... Avrupa borsaları, yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanmasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanmasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 azalarak 441,02 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 artışla 7.076,17 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 15.196,74 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 6.357,09 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 24.495,07 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,37'lik artışla 1,205 seviyesinden işlem gördü.

Endekslerdeki karışık seyirde, yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası (BoE), ekonomiye ilişkin değerlendirmelerine ve şirketlerin birinci çeyrek bilançolarına odaklanması etkili oldu.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım programını da 895 milyar sterlinde tuttu.

Banka, şubatta İngiltere ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 7,25'e yükselti.

Kovid-19 sonrası ekonominin güçlü şekilde toparlanacağını tahmin eden banka, tahvil alımlarını azaltacağını ve bunun bir operasyonel karar olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş