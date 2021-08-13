Son dakika haberleri... Avrupa borsaları iyi gelen şirket bilançolarının etkisiyle yükselişle kapandı

Son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelere rağmen ekonomik toparlanmanın ve açıklanan şirket bilançolarının iyimser fiyatlamaları desteklemesiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.