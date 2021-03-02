Son dakika haberleri: Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'de devlet tahvillerinin getirilerindeki dengelenmenin etkisiyle, İtalya hariç, günü yükselişle tamamladı.???????

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 artışla 413,21 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 artarak 6.613,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 14.039,8 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29'luk artışla 5.809,73 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,78'lik azalışla 23.083,55 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.47 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 1,208 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsasında endeksler, geçen hafta hızlı yükselişi ile tedirginliğe neden olan ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin ardından genel olarak pozitif bir seyir izledi. Geçen hafta yüzde 1,6'nın üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, 1,4 seviyesinde dengelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş