Son dakika haberleri! Avrupa borsaları, İtalya hariç günü yükselişle kapattı
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Son dakika haberleri! Avrupa borsaları, İtalya hariç günü yükselişle kapattı

Son dakika haberleri! Avrupa borsaları, İtalya hariç günü yükselişle kapattı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Avrupa borsaları, günü yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanmasıyla İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, günü yatırımcıların şirket bilançolarına odaklanmasıyla İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 seans içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra günü yüzde 0,45 artışla 438,55 puandan kapattı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artarak 6.983,5 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 değer kazanarak 15.255,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41'lik artışla 6.234,14 puana yükseldi.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,19'lık azalışla 24.528,69 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,09'lik azalışla 1,197 seviyelerinden işlem gördü.

Endekslerdeki yukarı seyirde, yatırımcıların şirketlerin birinci çeyrek kazançlarına odaklanması etkili oldu.

Bilançolara yönelik olumlu haberlerin etkisiyle maden şirketlerinin hisselerinde ortalama yüzde 1,51 yükseliş yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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