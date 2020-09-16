Son dakika haberleri... Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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Son dakika haberleri... Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi haberi... Avrupa borsaları günü, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesi İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
16.09.2020 19:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:46

Avrupa borsaları günü, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesi İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artışla 373,13 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 artarak 19.963,99 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 13.255,37 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek, 5.074,42 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,44 kayıpla 6.078,48 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,09 azalışla 1,183 seviyelerinde işlem görüyor.

- Fed faiz kararını açıklayacak

Analistler, gece saatlerinde açıklanacak Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğine işaret eden analistler, FOMC'nin karar metninde değişecek ifadelerin ve sözle yönlendirmelerin, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimleri öncesi Fed'in son toplantısını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, yeni bir politika eyleminin olası görünmediğini, bankanın "güvercin" duruşunu sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Ayrıca, FOMC'nin GSYH, işsizlik ve enflasyon tahminlerine ilişkin güncelleme yapması, uzun dönem ortalama faiz beklentisine ilişkin ipucu vermesi de bekleniyor.

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Kaynak: AA

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