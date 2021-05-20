Son dakika haberleri: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika haberler: Avrupa borsaları, risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Avrupa'da borsalar, yatırımcıların risk iştahındaki artışın ve ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıkladığı toplantı tutanaklardaki mesajların gün içinde piyasalarda sindirilmesinin ektisiyle günü yükselişle tamamladı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 27-28 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine doğru kayda değer ilerlemesinin muhtemelen biraz zaman alacağına işaret edilen tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, ekonomi Komite'nin hedefleri doğrultusunda hızlı ilerleme kaydetmeye devam ederse gelecek toplantılarda bir noktada varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini belirtti." ifadeleri kullanılmıştı.

Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para ile hizmet vermesini yasaklamasının ardından dün kripto para piyasasında da sert düşüşlerin ardından toparlanmalar görüldü.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 441,69 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,00 artarak 7.019,79 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,70 değer kazanarak 15.370,26 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29'luk artışla 6.343,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88'lik yükselişle 24.702,11 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.04 itibarıyla yüzde 0,39'luk artışla 1,222 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran