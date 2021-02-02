Son dakika haberleri | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

02.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:38
Son dakika haberleri | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika haberleri: Avrupa borsaları, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç üreticisi şirketlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde son dönemde yaşadığı sorunların aşılmasına ilişkin pozitif beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç üreticisi şirketlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde son dönemde yaşadığı sorunların aşılmasına ilişkin pozitif beklentilerle günü yükselişle tamamladı.???????

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,29 artışla 405,42 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 artarak 6.516,65 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,56 değer kazanarak 13.835,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86'lık artışla 5.563,11 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11'lik yükselişle 22.066,87 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,34'lük düşüşle 1,202 seviyelerinden işlem gördü.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 20:40:01. #1.14#
title