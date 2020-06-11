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Son dakika haberleri! Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Son dakika haberleri! Avrupa borsaları düşüşle kapandı
11.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:10

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 4,1 değer kaybederek 353,07 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,99 azalarak 6.076,7 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,47 düşerek 11.970,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,71 değer kaybıyla 4.815,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 4,81 gerileyerek 18.806,86 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,137 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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