Son dakika haberleri | Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı
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Son dakika haberleri | Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı

Son dakika haberleri | Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Avrupa borsaları, işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,01 artışla 471,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artarak 7.150,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 6.676,48 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 yükselerek 26.060,27 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,28 değer kaybederek 15.860,66 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,07 değer kazanarak 1,176 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, küresel para politikaları ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.???????

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda cuma günü yapacağı konuşmaya yoğunlaştı.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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