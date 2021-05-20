Son dakika haberleri: Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: Gazze'deki aileler, 31 doğrudan bombalamaya maruz kaldı
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Son dakika haberleri: Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: Gazze'deki aileler, 31 doğrudan bombalamaya maruz kaldı

Son dakika haberleri: Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: Gazze'deki aileler, 31 doğrudan bombalamaya maruz kaldı
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki ailelerin doğrudan bombaladığı, can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı 31 vakanın belgelendiğini aktardı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki ailelerin doğrudan bombaladığı, can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı 31 vakanın belgelendiğini aktardı.

Cenevre merkezli örgüt, İsrail ordusunun aileleri ya da tüm aileyi hedef aldığını, bu saldırıların aile fertlerinin ölümüne ve yaralanmasıyla sonuçlandığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde, gereklilik ve orantılılık ilkesini ihlal eden insanlık dışı operasyonlarla sakinlerinin evlerini başlarına yıkar olduğu kaydedilen raporda, Gazze Şeridi'nde doğrudan hedef alınan, can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı 31 vakadan 21'inde evlerin sakinleri içindeyken bombalandığını aktardı.

Raporda, İsrail'in operasyonların 2'sinde topluluğun, 2'sinde teknelerin, 2'sinde ise tarım arazilerin hedef alındığı kaydedildi.

Rimal Mahallesini hedef alan saldırı

Örgüt, en ağır suçun ise 16 Mayıs sabahında İsrail savaş uçaklarının 50 roketle Gazze kentinin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi'ndeki apartmanların, evlerin, asfalt yolların hedef alınması olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Bu hava saldırılarında Ebu el-Avf ile El-Kevlek ailelerinin ikamet ettiği apartmanlar ile Çalışma Bakanlığı binasının hedef alındığı, söz konusu saldırıda 18'i çocuk, 13'ü kadın 44 sivilin yaşamını yitirdiği, 15'i kadın, 8'i çocuk 50 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bu saldırıdan bir gün önce de Ebu Hatab ailesinin 3 katlı evlerinin başlarına yıkıldığı, 10 kişinin yaşamını yitirdiği, bir çocuğun ise hala enkaz altından çıkarılmadığı ifade edildi.

İsrail askeri operasyonlarının durdurulması çağrısı

İsrail'in, daha önceki askeri saldırılarda olduğu gibi, uluslararası insan hakları hukuk kurallarını dikkate almaksızın, sivillerin evlerini hedef aldığı metodolojisini kasıtlı şekilde yeniden kullandığına dikkat çekilen raporda, bunu da uluslararası sistemin kendisini geçmişteki ihlallerinden sorumlu tutamamasından ve açık bir cezasızlık dengesinden yararlanarak yaptığı kaydedildi.

Euro-Med, etkili tüm taraflara, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli ve uygunsuz saldırısını durdurmak ve her saat daha fazla sivilin hayatına mal olan askeri operasyonlara son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.

Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinden, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail ihlallerini denetlenmesini, daha önce yürütmeye karar verdiği ihlallerin soruşturmasına eklenmesini, İsrail liderlerinin ve askerlerinin yargılanması ve cezasız kalmasına izin verilmemesini istedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişi yaşamını yitirdi, 1710 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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