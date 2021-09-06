Son dakika haberleri: Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni eylülde 5 ayın düşüğüne geriledi
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Son dakika haberleri: Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni eylülde 5 ayın düşüğüne geriledi

Son dakika haberleri: Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni eylülde 5 ayın düşüğüne geriledi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni kısıtlamaların ekonomik faaliyetleri yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni kısıtlamaların ekonomik faaliyetleri yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ağustosta 22,2 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2,6 puanlık düşüşle 19,6 puana gerileyerek, Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine indi. Beklenti, endeksin 19,7 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, Kovid-19 salgınında yeni kısıtlamaların ekonomik faaliyetleri yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle 14 puandan 9 puana geriledi. Endeks 4 aydır art arda düşerek, Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine indi.

Mevcut Durum Endeksi ise değişmeyerek 30,8 puanda kaldı.

Yatırımcı güveni anketi, 2-4 Eylül'de 1.070 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Sentix'in açıklamasında, "Küresel ekonomide ivme yavaşlıyor. Beklenti değerleri hala olumlu, ancak geçen sonbahardaki salgın karantinasından bu yana ekonomik toparlanmanın zirvesi aşıldı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, eylülde 4,8 puanlık düşüşle 20,9 puana geriledi. Endeksin 4 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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