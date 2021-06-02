Son dakika haberleri | Avro Bölgesi'nde ÜFE nisanda yüzde 1 yükseldi
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Son dakika haberleri | Avro Bölgesi'nde ÜFE nisanda yüzde 1 yükseldi

Son dakika haberleri | Avro Bölgesi'nde ÜFE nisanda yüzde 1 yükseldi
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 7,6 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1, 2020'nin nisan ayına göre de yüzde 7,6 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 6,2 ile İrlanda'da, yüzde 2,9 ile İspanya'da ve yüzde 2,1 ile Estonya'da arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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