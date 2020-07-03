Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor Gelen son dakika haberine göre Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 134 bini aştı.

Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 134 bini aştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1501 artarak 44 bin 75'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 362 artarak 14 bin 777'ye ulaşırken, en son 188 olarak açıklanan ölüm sayısında değişiklik yaşanmadı.

Salgının son günlerde daha fazla hissedildiği Kazakistan'da zatürre vaka sayısı da yükseldi.

Ülkenin Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, bu yılın ocak-haziran aylarında zatürre hastası vaka sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 arttığını belirtti.

Zatürre kaynaklı ölenlerin sayısının fazlasıyla değişmediğine işaret eden Yesmagambetova, "Geçen yılın 6 ayında 1780 kişi hayatını kaybederken, bu yıl ölenlerin sayısı 1772'ye çıktı." dedi.

Toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 11,5'inin sağlık çalışanı olduğunu belirten Yesmagambetova, 511 sağlık personelinin tedavisinin sürdüğünü, 18'inin de hayatını kaybettiğini aktardı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Ajar Giniyat ise Kovid-19 hastaları için enfeksiyon hastanelerinde oluşturulan 13 bin 300 yatağın yüzde 60'ının, geçici hastanelerde oluşturulan 18 bin 500 yataktan yüzde 89'unun dolduğunu söyledi.

Ukrayna'da ölen sayısı 1200'ü geçti

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 876 kişide virüsün görüldüğünü ve böylece Kovid-19 vaka sayısının 46 bin 763'e çıktığını kaydetti.

Vakalardan 3 bin 382'sinin çocuk ve 6 bin 874'ünün sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, sağlığına kavuşanların sayısının 505 artışla 20 bin 558, ölü sayısının ise 27 artarak 1212 olduğunu aktardı.

Stepanov, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin birçoğunun 60-65 yaşlarında olduğuna dikkati çekerek, bu grupta olanları salgına karşı belirlenen kurallara uymaya çağırdı.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000 üzerine çıkmıştı.

Ermenistan'da 662 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 662 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 26 bin 320'ye çıktı.

Ölü sayısı da 10 artarak 469'a, iyileşen sayısı da 15 bin 484'e ulaştı.

Toplam 118 bin 102 testin yapıldığı ülkede, 11 bin 211 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da 10 kişi daha öldü

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 506 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 767'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 125 artarak 2 bin 655'e, ölü sayısı 10 artarak 66'ya çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 955 testin yapıldığı ülkede, Kovid-19 hastalarından 638'i hastanelerde, 3 bin 398'i ise evinde tedavi görüyor.

Kovid-19 hastalarıyla teması bulunan kişi sayısının 23 bin olduğu belirtildi.

Salgın ilgili vakaların artmasıyla zatürre hastalarının sayısında da artış gözlemleniyor.

Son 24 saatte zatürre kaynaklı ölü sayısı 23 artarak 120 olurken, 1724 zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, 232 Kırgızistan vatandaşı Türkiye'den ülkesine tahliye edildi.

Özbekistan'da vaka sayısı 9 bin 200'e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 203 artışla 9 bin 199'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısının 187 artışla 6 bin 34'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede, bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılırken, 64 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 27 ölümün gerçekleştiği Özbekistan'da 3 bin 138 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Özbekistan'da dün saptanan 297 yeni vaka, "bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük rakam" olmuştu.

Gürcistan'da vaka sayısı 950'ye yaklaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 4 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 946'ya, virüsten iyileşenlerin sayısı 821'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 242 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 80 kişi ise karantinada bulunuyor.

Kaynak: AA