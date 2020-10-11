Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haberi... NUR Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

NUR Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 4 bin 768 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 261 bin 34'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 33 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 85 artışla 4 bin 972'ye yükseldiğini kaydetti.

Sepanov, virüse yakalanan 751 kişinin hastaneye kaldırıldığı, iyileşen sayısının ise 937 artarak 113 bin 507'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 523 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 11 bin 835'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 208 artarak 6 bin 327'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının 7 artarak 85'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 5 bin 590 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1393 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 306 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 49 bin 230'a çıktı.

Ülkede, 168 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 44 bin 395'e ulaştı. Virüsten 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1085'e yükseldi.

3 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 213 artarak 60 bin 894'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 503'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 117 artarak 57 bin 704 olduğu, böylece vakaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 687 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 94 artarak 108 bin 757'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 70 artarak 103 bin 980'e, ölenlerin sayısı 3 artarak 1765'e ulaştı.

Ülkede 73'ü çocuk 3 bin 12 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aliia Raimbekova