Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'da son 24 saatte 2 bin 106 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 100 bini geçti.

Son dakika haberleri! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
21.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:39

Ukrayna'da son 24 saatte 2 bin 106 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 100 bini geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 118'i çocuk, 136'sı sağlık personeli 2 bin 106 kişinin virüse yakalandığını ve böylece Kovid-19 vakası sayısının 100 bin 643'e çıktığını bildirdi.

Vakalardan 6 bin 820'sinin çocuk ve 10 bin 219'unun sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, son 24 saatte yaklaşık 40 bin Kovid-19 testinin yapıldığını belirtti.

Stepanov, virüse yakalanan 480 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, iyileşen sayısının 637 artarak 51 bin 78, ölü sayısının da 23 artışla 2 bin 207 olduğunu aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce oğlunun Kovid-19'a yakalandığını ve iyileştiğini bildirdi.

Zelenskiy'nin eşi Elena Zelenskaya, haziranda virüse yakalanmıştı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 47 bin 358 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Bölgedeki durum yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde, Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.?

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, dün 2 bin 134 kişide virüsün tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vakası sayısı 278 artarak 37 bin 825'e, ölü sayısı ise 4 artışla 256'ya çıktı.

Virüsten 226 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen kişi sayısı 33 bin 442'ye ulaştı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 127 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da üç gündür günlük vaka sayısı 600'ün altında gerçekleşiyor, karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 256 artarak 104 bin 71'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1470 artarak 87 bin 920'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artarak 1481'e yükseldi.

Ülkede 14 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 355 kişinin sağlık durumu ağır, 78 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan ve test sonuçları negatif olan zatürre vakası sayısı 723 artarak 21 bin 264'e, zatürreden ölenlerin sayısı 6 artarak 243'e yükseldi.

Temmuzun başında 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vakası sayısı ağustosta düşüşe geçmiş, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantina 17 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetilmeye başlamıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 158 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42 bin 477'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 6 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 842'ye yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar 35 bin 693 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 689 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan'da salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin ölüm nedenleri araştırıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, virüs kaynaklı can kayıpların ölüm nedenini araştıran özel komisyonun, Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 29'unun ölüm sebebinin yeni tip koronavirüs olmadığını saptadığını bildirdi.

Karatayev, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 29'na "kalp krizi", "felç", "böbrek yetmezliği" ve "kanser"in neden olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 artışla 1055 oldu.

Son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısının 196 artarak 42 bin 703'e çıktığı ülkede, salgının görüldüğü tarihten bu yana 35 bin 831 kişi iyileşti.

Ülkede, dün Kovid-19 nedeniyle toplam ölü sayısı 1499 olarak açıklanmıştı.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 1426'ya, iyileşenlerin sayısı da 20 artarak 1128'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 903 kişi karantinada bulunuyor, 278 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Türk Hava Yollarının (THY) Tiflis Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Tiflis-İstanbul uçuşlarının 29 Ağustos itibarıyla yeniden düzenleneceği bildirildi.

Gürcistan'ın Svaneti bölgesindeki 2 köy hariç tüm köylerde, 10 Ağustos itibarıyla uygulanan karantina kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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