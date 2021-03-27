AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...

AVRUPA ile Asya kıtaların bağlayan Avrasya Tüneli'nde gerçekleşen doğumla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı
Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı
Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı
Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı

AVRUPA ile Asya kıtaların bağlayan Avrasya Tüneli'nde gerçekleşen doğumla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Tünelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Giray çiftinin araçlarının polis araçları eşliğinde tünele girip çıktığı görülüyor. Derinliği 106 metreyi bulan tünelde doğum yapan öğretmen Seda Giray, "Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı" demişti.

37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray ve 38 yaşındaki Elektrik Mühendisi Deniz Giray çifti, 2015 yılında evlendi. İlk çocukları Devin Ege ise 2 gün önce, Avrasya Tüneli'nde hayata gözlerini açtı. Kartal'da yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeği ile çıktı. Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tüneli'nden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.

AVRASYA TÜNELİNİN KAMERASINDAN O ANLAR

O anlara ilişkin Avrasya Tüneli'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Giray çiftinin araçlarının polis araçları eşliğinde tünele girdiği görülüyor. Sirenleri açık polis araçları yol açarak Giray çiftinin aracının tünele girmesini sağlıyor. Aynı durum tünel boyunca da devam ediyor. Bu sırada tünelde doğum gerçekleşiyor.

AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...
AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...
AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...
AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...
AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...
AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...
AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...
AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Mesut Bakkal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AVRASYA TÜNELİ'NIN GÜVENLİK KAMERASINDAN İLK DOĞUM... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 14:36:00. #1.15#
title