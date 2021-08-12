Son dakika haberleri: AVCILAR SAHİLİNDEKİ RESTORANDA BIÇAKLI-SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
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Son dakika haberleri: AVCILAR SAHİLİNDEKİ RESTORANDA BIÇAKLI-SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: AVCILAR sahilindeki restoranda çıkan bıçak ve tabanca da kullanılan kavgada iki kişi yaralandı.

AVCILAR sahilindeki restoranda çıkan bıçak ve tabanca da kullanılan kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Avcılar sahildeki restoranda meydana geldi. Restoranda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçak ve tabanca kullanıldı. Hemen yakında denetim yaparken silah sesini duyan Güven Timleri, restorandan çıkmak isteyen biri yabancı uyruklu 3 kişiyi durdurdu. Sırt ve diz altından yaralanan Oktay G.?nin elinde tabanca olduğu görüldü. Tabancaya el koyan polis inceleme ve soruşturmayı sürdürürken restorandan bağırarak çıkan Mehmet G.?nin de bacağından silah ile yaralı olduğu belirlendi. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, bunların yanındaki 3 kişi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi de restoranda uzun süre çalışma yaptı.

Son dakika haberleri: AVCILAR SAHİLİNDEKİ RESTORANDA BIÇAKLI-SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika haberleri: AVCILAR SAHİLİNDEKİ RESTORANDA BIÇAKLI-SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika haberleri: AVCILAR SAHİLİNDEKİ RESTORANDA BIÇAKLI-SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika haberleri: AVCILAR SAHİLİNDEKİ RESTORANDA BIÇAKLI-SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika haberleri: AVCILAR SAHİLİNDEKİ RESTORANDA BIÇAKLI-SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika haberleri: AVCILAR SAHİLİNDEKİ RESTORANDA BIÇAKLI-SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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