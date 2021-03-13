Avcılar müftüsünden sağlık çalışanlarına karanfil
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Avcılar müftüsünden sağlık çalışanlarına karanfil

13.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:54
Avcılar müftüsünden sağlık çalışanlarına karanfil

AVCILAR Müftüsü Bekir Derin, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle koronavirüs ile mücadelede önemli görev üstlenen sağlık görevlilerine birer karanfil ve dini yayınlar hediye etti.

AVCILAR Müftüsü Bekir Derin, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle koronavirüs ile mücadelede önemli görev üstlenen sağlık görevlilerine birer karanfil ve dini yayınlar hediye etti. Derin, yaşamlarını yitirenler için okunan Kuran-ı Kerim'in hatim duasına katıldı.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, İlçe Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan ve kurumda çalışan görevlileri ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.  Müftü Derin, sağlık personeline karanfil ve kitap hediye etti.  Derin, "Bu mücadelede şehit olan sağlık çalışanları için Hatim-i Şerifler okundu. Bunların duasını da cemaat ile yapacağız. Allah bütün insanları bu afetten kurtarsın diye dua ediyoruz" dedi. Öte yandan Avcılar Merkez Ulu Camii'nde bugün ikindi namazından önce Koronavirüs ile mücadelede yaşamlarını yitiren sağlık görevlileri için dua edildi. Müftü Bekir Derin, Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, İstanbul'da sağlık görevlilerinin 35 kayıp verdiğini vurguladı. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu etkinliğe Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da katıldı.

 


Avcılar müftüsünden sağlık çalışanlarına karanfil
Avcılar müftüsünden sağlık çalışanlarına karanfil
Avcılar müftüsünden sağlık çalışanlarına karanfil
Avcılar müftüsünden sağlık çalışanlarına karanfil
Avcılar müftüsünden sağlık çalışanlarına karanfil
Avcılar müftüsünden sağlık çalışanlarına karanfil
Avcılar müftüsünden sağlık çalışanlarına karanfil

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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