Avcılar'daki yangının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor
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Avcılar'daki yangının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor

Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Avcılar'da dün 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor.

Avcılar'da dün 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Avcılar Mahir Sokak'taki depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen yangının ardından incelemeler sürüyor.

Olayın yaşandığı binanın sokağı trafiğe kapatılırken, bina önü de bariyer ve şeritlerle çevrildi.

Yangına ilişkin olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Avcılar Mahir Sokak'taki depo ve üst katında ayakkabı mağazası bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen yangında 2 kişi yaralanmış, patlama ve yangının doğalgazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

Avcılar'daki yangının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor
Avcılar'daki yangının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor
Avcılar'daki yangının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor
Avcılar'daki yangının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

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