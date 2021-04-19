Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'
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Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'

Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın harfiyatındaki demirin kepçeyle betondan ayrıştırılması sırasında yan apartmanda oturanlar, 'sallanıyoruz' diyerek, dışarı çıktı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın harfiyatındaki demirin kepçeyle betondan ayrıştırılması sırasında yan apartmanda oturanlar, 'sallanıyoruz' diyerek, dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde oturamadıklarını söyleyen apartman sakinleri, belediyeye şikayetçi oldu.

Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı eski bir binanın, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmak üzere yıkıldı.  Ekipler, cuma günü başlattıkları yıkım işini hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdürdü. Binanın enkazındaki beton ile inşaat demirlerinin birbirinden ayrılabilmesi için de beton bloklar cadde üzerine konularak, kepçe ile parçalandı. Gün boyu süren çalışmalar kapsamında kırılan betonlardan ayrıştırılan demirler,  konteynere yüklemek için kepçe darbeleri ile ezildi. Ancak yıkılan binanın yanında olan 4 katlı apartmanda yaşayanlar her kepçe darbesi ile sallandıklarını ve deprem korkusu yaşadıklarını söylediler.  

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde oturamadıklarını savunan apartman sakinlerinden Semra Eyüpoğlu'nın şikayeti üzerine gelen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, yıkım işini yapan firmanın belgelerini inceledi. Firma görevliler de betonu demirden ayırabilmek için kepçeyle parçalama ve demirleri ezme yöntemini kullanmak zorunda olduklarını, yan binada oturanların zeminden kaynaklı sorunlar nedeniyle rahatsız olmuş olabileceklerini savundu. Zabıta memurları da şikayetçilere, İmar Müdürlüğü'nden uzman çağrılabileceklerini söyledi.

Öte yandan yaşanan tartışma sırasında toplanan vatandaşlardan bazıları, iş makinelerinin üzerinde '25 metreden fazla yaklaşmayın' uyarısı bulunmasına rağmen yayaların yanından geçmelerinin engellenmediğini, yeterli güvenlik önlemi almadan çalıştırıldıklarını öne sürdü. 

Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'
Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'
Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'
Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'
Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'
Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'
Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'
Son dakika: AVCILAR'DA YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ APARTMANDA YAŞAYANLAR, 'SALLANIYORUZ'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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