AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU
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AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da binanın cam balkonunda mahsur kalan güvercin ile bahçeye düşen yavru karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da binanın cam balkonunda mahsur kalan güvercin ile bahçeye düşen yavru karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın cam balkonuna giren güvercinin bir türlü çıkamadığı görüldü. Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle güvercin kurtarılamayınca itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekibi merdivenle 2 günden bu yana mahsur kalan güvercini kurtarararak, ona bakmak isteyen bir kişiye teslim etti. Denizköşkler Mahallesi'nde de binanın bodrum katındaki bahçeye düşen yavru karganın bir türlü çıkamadığı ve bunu yakalayarak yemek isteyen kediler olduğunu gören komşuları itfaiyeyi aradı. İtfaiye erleri zeminin 4 metre aşağısında bulunan bahçedeki evde oturan kimse olmadığını belirleyince merdivenle buraya inerek uçamayan yavru kargayı aldı. Komşuları kedilerin yavru kargayı yemek için bahçeye indiklerini belirtirken, itfaiye erleri yavru kargayı veterinere teslim etmek üzere kafese koyarak götürdü.

AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AVCILAR'DA YAVRU KARGA VE GÜVERCİNİ KURTARMA OPERASYONU - Haberler
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