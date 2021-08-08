Son dakika haberleri! Avcılar'da yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Son dakika haberleri! Avcılar'da yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Avcılar'da dün akşam saatlerinde 3 katlı bir ayakkabı imalathanesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı doğalgaz kaynaklı patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Avcılar'da dün akşam saatlerinde 3 katlı bir ayakkabı imalathanesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı doğalgaz kaynaklı patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın yaşandığı bölge adeta harabeye dönerken, sokak ve bina drone ile havadan görüntülendi.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta art arda meydana gelen doğalgaz kaynaklı iki patlama sokağı adeta savaş alanına çevirdi. Patlamada 1'i ağır olmak üzere, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde yaşanan patlamanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, sokağa bakan cephesindeki duvarı ise tamamen yıkıldı. Olayın yaşandığı o sokak ise sabah saatlerinde drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika haberleri! Avcılar'da yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Avcılar'da yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Avcılar'da yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri! Avcılar'da yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
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