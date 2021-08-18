Son dakika haberleri: Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avcılar'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 168 adet uyuşturucu hap ile iki adet tabanca ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.