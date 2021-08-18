Son dakika haberleri: Avcılar'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri: Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Avcılar'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avcılar'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 168 adet uyuşturucu hap ile iki adet tabanca ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 168 adet uyuşturucu hap ile iki adet tabanca ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda 168 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör ve 390 adet fişek ele geçirilirken, U.D. (37) isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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