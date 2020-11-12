Son dakika haberleri... Avcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı
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Son dakika haberleri... Avcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı

12.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:52
Son dakika haberleri... Avcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Avcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara yasağı denetimi yapıldı.

Avcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara yasağı denetimi yapıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki işlek caddelerde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayıp sigara içenlere 900 lira para cezası uygulandı.

Polis ekipleri ayrıcı toplu ulaştırma araçlarını da denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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