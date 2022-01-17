Son dakika haberleri... Avcılar'da polisin baskınını fark eden şüpheli uyuşturucuyu klozete döküp sifonu çekti

AVCILAR'da operasyonda eve polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli uyuşturucu maddeleri klozete dökerek sifonu çekti. İki şüphelinin tutuklandığı operasyonda ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 10 bin TL'ye yakın para ve bir miktar dövize el konuldu.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 Ocak akşamı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Belirlenen adres ve çevresinde bulunan görevliler G.B.'.yi şüphe üzerine durdururken üzerinde 2.20 gram esrar buldu. Bu kişinin uyuşturucu maddeyi temin ettiği anlaşılan adrese giren ekipler K.B.K.'yi gözaltına alırken içeride 24 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. İfadesi alınan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki E.Ç.'den aldığını söyledi. Aynı gece bu kişi de gözaltına alındı. E.Ç.'nin polislerin geldiğini fark edince evde bulunan uyuşturucu maddeyi klozete dökerek üzerine sifon çektiği anlaşılırken, klozette kalan kısım gerekli incelemeler için muhafaza altına alındı. Polis aramada ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 9 bin 555 TL, 200 dolar, 20 sterlin ve 1 cep telefonuna el koydu.Gözaltına alınan E.Ç.'nin 'Uyuşturucu madde kullanmak-satmak, bulundurmak' ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden G.B. serbest bırakılırken, K.B.K. ile E.Ç. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan tutuklandı.