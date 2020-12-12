Avcılar'da otomobilin sıkıştırdığı kamyonet kaza yaptı
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Avcılar'da otomobilin sıkıştırdığı kamyonet kaza yaptı

12.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:13
Avcılar'da otomobilin sıkıştırdığı kamyonet kaza yaptı

AVCILAR'da bir otomobilin sıkıştırması sonucu yön tabelasına çarpan ardınan refüje çıkan içecek dolu kamyonette şans eseri bir kişi hafif yaralandı.

AVCILAR'da bir otomobilin sıkıştırması sonucu yön tabelasına çarpan ardınan refüje çıkan içecek dolu kamyonette şans eseri bir kişi hafif yaralandı. Sürücünün direksiyonu refüje doğru kırması sonucu bölgede çalışma yapan İGDAŞ işçileri olası kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Öner yönetimindeki içecek dolu kamyonet Merkez Mahallesi yönüne giderken iddiaya göre bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Sürücü yön tabelasına çarptıktan sonra yol kenarında çalışma yapan İGDAŞ işçilerine çarpmamak için direksiyonu sol tarafa kırınca refüje çıkarak yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Kazada sürücü Öner hafif yaralanırken yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.  Kamyonet, çağrılan çekici ile refüjden kaldırıldı. 


Avcılar'da otomobilin sıkıştırdığı kamyonet kaza yaptı
Avcılar'da otomobilin sıkıştırdığı kamyonet kaza yaptı
Avcılar'da otomobilin sıkıştırdığı kamyonet kaza yaptı
Avcılar'da otomobilin sıkıştırdığı kamyonet kaza yaptı
Avcılar'da otomobilin sıkıştırdığı kamyonet kaza yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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