Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler
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Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

AA, Halis Akyıldız - Güncel
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Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberleri: Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Tem Otoyolu Ankara istikametindeki kazada yaralananlardan 2'si daha kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Avcılar'da TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki tıra çarpmıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

TEM Otoyolu, Avcılar, Ankara, Güncel, Haberler

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