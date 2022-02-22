Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
AA, Halis Akyıldız - Güncel
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Son dakika haberleri: Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Tem Otoyolu Ankara istikametindeki kazada yaralananlardan 2'si daha kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Avcılar'da TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki tıra çarpmıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı.
AA / Halis Akyıldız - Güncel