Son dakika haberleri | Avcılar'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Avcılar'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Avcılar'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Avcılar'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Avcılar'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde park halindeki otomobilin içerisinde çeşitli eşyaların bulunduğu kolinin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin adresine baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada, çalınan kolide bulunan 18 adet güneş gözlüğü ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen E.B. serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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