Son dakika gündem: AVCILAR'DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 03.00'TE AÇIK RESTORAN MÜHÜRLENDİ
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Son dakika gündem: AVCILAR'DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 03.00'TE AÇIK RESTORAN MÜHÜRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AVCILAR'da denetim yapılan restoranda koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira para cezası kesildi.

AVCILAR'da denetim yapılan restoranda koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira para cezası kesildi. Restoran mühürlendi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında halen devam edilen içkili restoranların yüzde 50 kapasite ile 07.00 - 21.00 saatleri arasında açık olabileceğini ön gören düzenleme kapsamında denetimlerini dün gece de sürdürdü. Dün saat 22.00'de başlatılan denetimler saat 03.00'e kadar devam etti. Merkez Mahallesi Reşatpaşa Caddesi'nde alkollü restoran olarak faaliyet gösteren işletmenin saat 03.00'te açık ve içerisinde 11 kişinin bulunduğu belirlendi. Bu kişilere bin 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden toplam 38 bin 159 TL idari para cezası kesildi. İş yeri de mühürlendi.

Son dakika gündem: AVCILAR'DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 03.00'TE AÇIK RESTORAN MÜHÜRLENDİ
Son dakika gündem: AVCILAR'DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 03.00'TE AÇIK RESTORAN MÜHÜRLENDİ
Son dakika gündem: AVCILAR'DA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 03.00'TE AÇIK RESTORAN MÜHÜRLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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