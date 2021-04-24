Son dakika haber... Avcılar'da kapalı semt pazarındaki tezgahı ateşe verdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Avcılar'da kapalı semt pazarındaki tezgahı ateşe verdiler

Son dakika haber... Avcılar'da kapalı semt pazarındaki tezgahı ateşe verdiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarındaki pazarcı tezgahını ateşe veren kişiler kaçtı.

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarındaki pazarcı tezgahını ateşe veren kişiler kaçtı. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler diğer tezgahlara ve çadır kaplamaya sıçramadı.

Ambarlı Kapalı Semt pazarına gelen kimliği belirlenemeyen bir grup genç, buradaki yan yana dizili Pazar tezgahlarından birini iddiaya göre ısınmak için ateşe verdi. Pazar alanındaki tezgahların hemen yanındaki merdiven altında yakılan tezgahtan yayılan dumanı fark eden güvenlik görevlisi ve çevredekiler polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye yanan pazarcı tezgahını alevler diğer tezgahlara sıçramadan söndürürken, kaçan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

 


- İstanbul
Son dakika haber... Avcılar'da kapalı semt pazarındaki tezgahı ateşe verdiler
Son dakika haber... Avcılar'da kapalı semt pazarındaki tezgahı ateşe verdiler
Son dakika haber... Avcılar'da kapalı semt pazarındaki tezgahı ateşe verdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yüksek gerilim hattına çıkıp intihar etmeye çalışan şahıs yürekleri ağza getirdi
Yüksek gerilim hattına çıkıp intihar etmeye çalışan şahıs yürekleri ağza getirdi
Bir süredir haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Avcılar'da kapalı semt pazarındaki tezgahı ateşe verdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 23:22:31. #1.16#

title