Son dakika haberleri! AVCILAR'DA GARSONUN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! AVCILAR'DA GARSONUN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AVCILAR'da çalıştığı restoranın önünde, garson Serkan Bertan'ın bir kişi tarafından bacağından bıçaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

AVCILAR'da çalıştığı restoranın önünde, garson Serkan Bertan'ın bir kişi tarafından bacağından bıçaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. Çalıştığı restoranın karşısındaki iş yerinin önünde oturan Sertan Bertan ile kimliği belirlenemeyen kişi, bir süre sonra kalkarak yürümeye başladılar. Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı bıçakla garson Bertan'ı bacağından defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralanan Sertan Bertan, hemen yakındaki özel sağlık kliniğine götürüldü. İlk müdahalesi yapılan garson sonra, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan saldırganın Sertan Bertan'ın tanıdığı olduğu üzerinde dururken, kimliğinin tespit edilerek yakalanması için soruşturmaya başladı.

Son dakika haberleri! AVCILAR'DA GARSONUN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA GARSONUN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA GARSONUN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA GARSONUN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA GARSONUN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 10:02:18. #1.16#

title