Son dakika haberleri | Avcılar'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri: Avcılar'da bir fabrikanın ambalaj bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Avcılar'da bir fabrikanın ambalaj bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sokağı'ndaki metal mutfak eşyası üreten bir fabrikanın ambalaj bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA