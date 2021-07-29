Avcılar'da arap turistlerin kaldığı villada yangın: 2 yaralı
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Avcılar'da arap turistlerin kaldığı villada yangın: 2 yaralı

Avcılar'da arap turistlerin kaldığı villada yangın: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, bir villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AVCILAR'da, bir villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, Suudi Arabistan'dan tatile gelen bir kadının kolu yanarken, bir kişi de dumandan etkilendi.

Denizköşkler Mahallesi Köşk Sokak üzerindeki iki katlı villada saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Villada yaşayan kişilerin uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede, villanın iki katını da sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın nedeniyle kolunda yanıklar oluşan yabancı uyruklu Feyruz Abdurrahmanov'u dışarıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangında villada bulunan Muhammed El Berrak da dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle villada büyük çapta maddi hasar oluştu.Yangında dumandan etkilenen Muhammed El Berrak, "Uyandığımda, her taraf sisti. Çok duman vardı. Aşağı indim, kapı nerede bilmiyorum. Daha sonra komşudan itfaiyeye haber vermesini istedim. Suudi Arabistan'dan tatile geldik" dedi.


Avcılar'da arap turistlerin kaldığı villada yangın: 2 yaralı
Avcılar'da arap turistlerin kaldığı villada yangın: 2 yaralı
Avcılar'da arap turistlerin kaldığı villada yangın: 2 yaralı
Avcılar'da arap turistlerin kaldığı villada yangın: 2 yaralı
Avcılar'da arap turistlerin kaldığı villada yangın: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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