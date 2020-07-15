Son dakika haberleri... Avcılar'da 15 Temmuz anması ve demokrasi nöbeti
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Son dakika haberleri... Avcılar'da 15 Temmuz anması ve demokrasi nöbeti

Gelen son dakika haberlerine göre AVCILAR'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle yapılan anma programının ardından demokrasi nöbeti tutuldu.

Son dakika haberleri... Avcılar'da 15 Temmuz anması ve demokrasi nöbeti
15.07.2020 23:04 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:16

AVCILAR'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle yapılan anma programının ardından demokrasi nöbeti tutuldu. 

Avcılar Kaymakamlığı'nın organize ettiği, belediye ve çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin destek verdiği etkinlik, Merkez Mahallesi'ndeki Havuz Meydanı'nda yapıldı. Kaymakam Kemal İnan ile belediye başkanı Turan Hançerli'nin de katıldığı etkinlik Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Müftü Bekir Derin'in, darbe gecesi şehit olanlar için okuduğu dua ardından konuşan Kaymakam İnan, darbe yapanların bu kez karşılarında canlarını ortaya koyan Türk Milleti'ni gördüklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergi gezildi. Vatandaşlar gece saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu. 

 


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Kaynak: DHA

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