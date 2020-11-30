Son dakika haberleri | Avanos'ta izinsiz kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
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Son dakika haberleri | Avanos'ta izinsiz kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

30.11.2020 12:55 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:58
Son dakika haberleri | Avanos'ta izinsiz kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Son dakika haberleri... Nevşehir'in Avanos ilçesinde izinsiz kazı yapan şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde izinsiz kazı yapan şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapan F.G'yi ilçe kırsalında suçüstü yakaladı.

F.G. gözaltına alındı, kazıda kullandığı 2 jeneratör ile delici alet, kürek ve çekice el konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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