Son dakika haberleri! Avanos'ta 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Son dakika haberleri! Avanos'ta 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

23.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:25
Son dakika haberleri! Avanos'ta 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Son dakika haberi... Nevşehir'in Avanos ilçesinde hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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