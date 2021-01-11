Son dakika haberleri! Av tüfeğiyle vurulan köpeği jandarma tedavi ettirdi
11.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:48
Son dakika haberler... Bursa'nın Harmancık ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi edildi.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi edildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Dutluca Mahallesi'ndeki bir köpeğin, av tüfeğiyle vurulduğu ihbarını aldı.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavisinin yapılmasını sağladı.
Ayrıca, köpeği yaralayan kişinin kimliğini belirleyen ekipler, bu kişinin ifadesini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu