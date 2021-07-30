Son dakika haberleri... Av tüfeğiyle ortalığı ayağa kaldıran yaşlı adam hastanede tedavi altına alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Av tüfeğiyle ortalığı ayağa kaldıran yaşlı adam hastanede tedavi altına alınacak

Son dakika haberleri... Av tüfeğiyle ortalığı ayağa kaldıran yaşlı adam hastanede tedavi altına alınacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Eskişehir'de hatalı park ettiği aracını çekmek isteyen polis ekiplerine av tüfeği göstererek hakarette bulunan Adil Y.'nin, psikolojik sorunları nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Eskişehir'de hatalı park ettiği aracını çekmek isteyen polis ekiplerine av tüfeği göstererek hakarette bulunan Adil Y.'nin, psikolojik sorunları nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mamure Mahallesi Kanlıtepe Sokak'ta meydana geldi. Evinin yakınındaki sokağa aracını hatalı bir şekilde park eden 68 yaşındaki Adil Y.'yi, polis ekipleri aracını çekmesi yönünde uyardı. Kendisini eve kapatarak av tüfeğiyle polislere tehdit ve hakaretlerde bulunan yaşlı adama karşı operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı 3 buçuk saat süren çalışmanın sonucunda Adil Y., evinde etkisiz hale getirildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen yaşlı adamın emniyetteki sorgusunun ardından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kan donduran anlar! Balkona çıkıp intihar etti, son sözü 'Geliyorum beyler' oldu
Kan donduran anlar! Balkona çıkıp intihar etti, son sözü "Geliyorum beyler" oldu
İş insanının sır intiharı! Geride bıraktığı not her şeyi çözecek
İş insanının sır intiharı! Geride bıraktığı not her şeyi çözecek
Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı
Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Meral Akşener Haydar Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Diana Spencer Sevda Erginci
Spor Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Av tüfeğiyle ortalığı ayağa kaldıran yaşlı adam hastanede tedavi altına alınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:30:07. #1.15#

title