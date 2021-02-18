Son dakika haberleri... Austin, NATO Savunma Bakanlarına ABD'nin NATO ile ilişkileri yeniden canlandırma niyetini iletti
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Son dakika haberleri... Austin, NATO Savunma Bakanlarına ABD'nin NATO ile ilişkileri yeniden canlandırma niyetini iletti

18.02.2021 03:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 03:14
Son dakika haberleri... Austin, NATO Savunma Bakanlarına ABD'nin NATO ile ilişkileri yeniden canlandırma niyetini iletti

Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, NATO Savunma Bakanlarına, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesi ile NATO arasındaki ilişkiyi yeniden canlandırmak istediği mesajını ilettiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, NATO Savunma Bakanlarına, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkesi ile NATO arasındaki ilişkiyi yeniden canlandırmak istediği mesajını ilettiği bildirildi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Austin'in ilk kez katıldığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl sanal ortamda yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda bakanlara yeni ABD yönetiminin önceliklerini anlattığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Austin, ABD'nin NATO ile olan ilişkileri yeniden canlandırmayı niyet ettiğine ve ABD'nin NATO Antlaşmasının 5'inci maddesine olan bağlılığının sağlam kalacağına yönelik mesajını iletti." denildi.

Austin'in biri caydırıcılık, savunma yükümlülükleri ve NATO Avrupa ilişkileri başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı iki oturumda konuştuğu aktarılan açıklamada, Bakan Austin'in ittifakın küresel bir yaklaşım edinmesi, askeri ve siyasi olarak güçlenmesini desteklediğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bakan, NATO müttefiklerinin, Çin'in büyüyen etkisinin ve uluslararası politikalarının Trans-Atlantik bölgesinin güvenliği için teşkil ettiği sınamaların farkın olmasını memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Austin'in aynı zamanda yeni çıkan teknolojilerin NATO ülkelerince erkenden edinmesinin önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, bakanın tedarik zincirlerinin, alt yapı ve teknolojilerinin korunmasının önemine dikkat çektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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